Заявления о наступлении россиян на Юге – только психологическая операция, – Хлань

россияне якобы получили приказ готовиться к наступлению на Юге 5 и 6 августа, поэтому они начали усиливаться на этом направлении. Однако активных действий пока нет, а местные власти считают, что это только психологическая операция России.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань. На заявления оккупантов о "наступлении на Юге" он ответил, что это информационная операция врага, ведь российские военные деморализованы.

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Он отметил, что уже наблюдалось дезертирство среди оккупантов.

"Сейчас поступают сообщения, что российские подразделения усилили кадыровским спецназом, который работает как "загрототряды", то есть расстреливает тех, кто пытается дезертировать или сбежать с линии фронта", – отметил Хлань.

Он говорит, что оккупанты даже когда делают ротацию, бурятов просто изолируют возле Геническа, чтобы не дать им возможности убежать.

Поэтому для поднятия боевого духа русских, была эта информационная операция, они взыскивали бешеное количество вооружения. Но, как мы видим, все их попытки подтянуть оружие заканчиваются взрывами,

– заявил Хлань.

Советник главы Херсонской ОВА отметил, что оккупанты продолжают ремонтировать Антоновский мост на Херсонщине, но они этого не смогут сделать.

По его словам, утром детонируют боеприпасы оккупантов в Новой Каховке, там были прилеты от артиллерии ВСУ. Россияне делают в городе "перевалочную базу", чтобы постепенно перебрасывать через Днепр поближе к линии фронта.

Также ВСУ уничтожили за минувшие сутки 4 системы С-300, которыми оккупанты обстреливают Николаев.

ВСУ последовательно приближают деоккупацию Херсонщины. И что бы ни говорили оккупанты о каких-то там их наступлениях на Юге – это не больше, чем психологическая операция,

– считает Хлань.

Он подчеркнул, что у оккупантов ни сил, ни возможности для этого нет.

"А все, что они перебрасывают, наши ВСУ точно уничтожают возле передовой и в тылу. Поэтому на Юге мы сегодня имеем абсолютное огневое и тактическое преимущество, а наши ВСУ на высоте", – подытожил советник.

Хлань оценил возможность наступления оккупантов на Юге: видео



К слову, войска захватчика уже перебросили на север Херсона дополнительные подразделения. Военный эксперт Александр Мусиенко предположил, что россияне действительно готовятся обороняться.

Он считает, что расчет россиян состоит в следующем: они хотят отражать контрнаступательные действия украинских сил, насколько это возможно.