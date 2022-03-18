Заявления российской стороны являются лишь их запросами, - ОП о переговорах с оккупантами

18 марта 2022 , 19:10
Читати новину українською

Источник:

Михаил Подоляк в твиттере

Переговоры между Украиной и Россией продолжаются. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, заявления российской стороны являются лишь их запросами.

Подоляк описал так называемый статус по переговорам. Он рассказал, что имеют целью заявления России.

К теме Это лишь требования России, – Кулеба пояснил 15 пунктов от Financial Times

Заявления российской стороны – это лишь их запросы. Все заявления имеют целью, среди прочего, спровоцировать напряжение в медиа,
сказал Подоляк.

Он твердо заявил, что позиции Украины неизменны: прекращение огня, вывод войск и жесткие гарантии безопасности с конкретными формулами.

Вас может заинтересовать, что происходит на переговорах: смотрите видео

 

Автор: Оксана Княжик