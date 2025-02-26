Такое мнение 24 Каналу озвучил писатель, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов. По его словам, Трамп не сможет долго играть в сотрудничество с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

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"Я убежден, что Трамп с Путиным заключат какие-то договоренности, соглашения. О том, чтобы США, возможно, не стали богаче, но оторвали Россию от Китая и перевели ее в зависимость от Штатов, каких-то поставок или чего-то, поставляемого в США. Затем Трамп найдет какой-то повод и "ударит" Путина со всей силы", – предположил он.

Американцы резко негативно относятся к Путину, а Трамп вряд ли закончит свою политическую карьеру этим президентским сроком. Он хочет установить доминирование Республиканской партии, своего клана на многие десятилетия вперед. Поэтому президент Штатов не стесняется ни с кем взаимодействовать ради этой цели.

"Трамп вытащил из Путина хорошие деньги"

Ростислав Мурзагулов отметил, что до того, как прийти к власти в 2017 году, Трамп заигрывал с Путиным. В частности, он получил от российских олигархов более 100 миллионов долларов за недвижимость в Нью-Йорке. Эти средства были ему очень нужны.

Он все это вытащил из Путина, получил хорошие средства на поддержку избирательной кампании. Там были российские олигархи, которые финансировали Трампа через какие-то ассоциации американских оружейников,

– сказал он.

В 2017 году произошел дипломатический скандал. США выслали многих российских дипломатов. В ответ Кремль сделал то же самое. Впоследствии Трамп ввел первый пакет санкций, которые довольно больно ударили по России. Это помешало Путину вооружиться так, как он хотел. В частности, был запрет на поставки электроприборов двойного назначения. В 2019 году был пакет санкций, которые российский МИД назвал "драконовскими".