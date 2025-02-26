Таку думку 24 Каналу озвучив письменник, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов. За його словами, Трамп не зможе довго грати у співпрацю з кремлівським диктатором Владіміром Путіним.

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"Я переконаний, що Трамп з Путіним укладуть якісь домовленості, угоди. Про те, щоб США, можливо, не стали багатшими, але відірвали Росію від Китаю та перевели її у залежність від Штатів, якихось поставок чи чогось, що постачається до США. Потім Трамп знайде якийсь привід та "вдарить" Путіна з усієї сили", – припустив він.

Американці різко негативно ставляться до Путіна, а Трамп навряд чи закінчить свою політичну кар'єру цим президентським терміном. Він хоче встановити домінування Республіканської партії, свого клану на багато десятиліть вперед. Тому президент Штатів не соромиться ні з ким взаємодіяти задля цієї мети.

"Трамп витягнув з Путіна хороші кошти"

Ростислав Мурзагулов зазначив, що до того, як прийти до влади у 2017 році, Трамп загравав з Путіним. Зокрема, він отримав від російських олігархів понад 100 мільйонів доларів за нерухомість у Нью-Йорку. Ці кошти були йому дуже потрібні.

Він усе це витягнув з Путіна, отримав хороші кошти на підтримку виборчої кампанії. Там були російські олігархи, які фінансували Трампа через якісь асоціації американських зброярів,

– сказав він.

У 2017 році відбувся дипломатичний скандал. США вислали багатьох російських дипломатів. У відповідь Кремль зробив те ж саме. Згодом Трамп ввів перший пакет санкцій, які досить боляче вдарили по Росії. Це завадило Путіну озброїтись так, як він хотів. Зокрема, була заборона на поставки електроприладів подвійного призначення. У 2019 році був пакет санкцій, які російське МЗС назвало "драконівськими".