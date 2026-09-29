Бывший член правительства Польши Петр Кульпа в эфире 24 Канала объяснил истинные мотивы заявлений кандидата в президенты США. По его словам, подорожание дизельного топлива в Америке ударяет по электорату республиканцев, поэтому они ищут виновных за пределами своей страны.

Почему Трамп защищает российские заводы

Эксперт отметил, что Дональд Трамп пытается представить противостояние с Россией как личную "войну Байдена". В то же время сам политик оказался в сложной ситуации из-за позиции своей партии в отношении конфликтов на Ближнем Востоке.

Это давление на президента Зеленского, который имеет достаточно сильный связь с интересами России,

– Петр Кульпа, бывший член правительства Польши.

Он также не исключает, что подобные сообщения могут передаваться в Соединенные Штаты через российских чиновников, чтобы заставить Киев отказаться от успешной тактики. Однако именно уничтожение нефтеперерабатывающей инфраструктуры остается наиболее эффективной стратегией Украины. Это лишает агрессора главного источника финансирования и существенно ограничивает его способность вести боевые действия.

Что будет дальше

Процесс ликвидации вражеских предприятий будет только углубляться в ближайшие недели. В то же время на фоне этих успехов в Украине может активизироваться внутренняя российская агентура, которая будет пытаться дестабилизировать ситуацию изнутри.

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Как уже сообщалось ранее, Дональд Трамп пытался убедить журналистов, что украинская сторона якобы уже согласилась приостановить удары по российской энергетике. Однако отечественные политологи неоднократно подчеркивали, что никакие односторонние уступки в этом вопросе невозможны без действенных гарантий безопасности.