Об этом американский президент рассказал журналистам .

Что сказал Трамп о разговоре с Зеленским?

Трамп объяснил свою просьбу тем, что атаки на российские НПЗ могут создать проблемы не только для России, но и иметь более широкие последствия.

Президент США пытался убедить присутствующих, что высокие цены на топливо вызваны прежде всего не блокированием Ормузского пролива Ираном, а ударами Украины по нефтеперерабатывающим заводам России.

По словам Трампа, во время разговора с Зеленским он сказал ему: "Вам нужно притормозить с НПЗ".

На вопрос журналистов о реакции украинского президента политик ответил, что Зеленский якобы сказал: "Ну, мы, вероятно, так и поступим".

В то же время об этом ответе Зеленского известно только со слов Трампа. Публичного подтверждения этого разговора со стороны президента Украины или его Офиса пока нет.

Что этому предшествовало?

В последние недели представители администрации Дональда Трампа обвиняли Украину в росте мировых цен на дизельное топливо.

Также СМИ сообщали, что президент США просил Владимира Зеленского не наносить удары по российским НПЗ.

Однако во время встречи с Зеленским в Нью-Йорке Трамп якобы не поднимал вопрос о ценах на энергоносители. Об этом президент Украины рассказал в интервью The Wall Street Journal.

Зеленский отметил, что Трамп не просил Украину в одностороннем порядке прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

По словам украинского президента, если Россия продолжает проводить атаки против Украины, Киев будет отвечать.

Зеленский подчеркнул, что для Украины безопасность людей важнее стоимости энергоносителей. Он связал значительный рост цен на топливо с проблемами поставок через Ормузский пролив.