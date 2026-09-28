Про це американський президент розповів журналістам.

Що сказав Трамп про розмову із Зеленським?

Трамп пояснив своє прохання тим, що атаки на російські НПЗ можуть створити проблеми не лише для Росії, а й мати ширші наслідки.

Президент США намагався переконати присутніх, що високі ціни на пальне спричинені передусім не блокуванням Ормузької протоки Іраном, а ударами України по НПЗ Росії.

За словами Трампа, під час розмови із Зеленським він сказав йому: "Вам потрібно пригальмувати з НПЗ".

На запитання журналістів про реакцію українського президента політик відповів, що Зеленський нібито сказав: "Ну, ми, ймовірно, так і зробимо".

Водночас ця відповідь Зеленського відома лише зі слів Трампа. Публічного підтвердження цієї розмови з боку президента України або його Офісу наразі немає.

Що цьому передувало?

Останніми тижнями представники адміністрації Дональда Трампа звинувачували Україну у зростанні світових цін на дизельне пальне.

Також ЗМІ повідомляли, що президент США просив Володимира Зеленського не завдавати ударів по російських НПЗ.

Однак під час зустрічі із Зеленським у Нью-Йорку Трамп нібито не порушував питання цін на енергоносії. Про це президент України розповів в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Зеленський зазначив, що Трамп не просив Україну в односторонньому порядку припинити удари по російських нафтопереробних підприємствах.

За словами українського президента, якщо Росія продовжує атакувати Україну, Київ відповідатиме.

Зеленський наголосив, що для України безпека людей важливіша за вартість енергоносіїв. Він пов'язав значне зростання цін на пальне з проблемами постачання через Ормузьку протоку.