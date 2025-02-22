После резких заявлений Трампа: ISW опровергли мифы о войне в Украине и поддержке Запада

Несмотря на стремление России продолжать войну и "ползучее" продвижение оккупационных войск со значительными потерями, Москва не имеет возможности захватить Украину в ближайшем будущем. Киев все еще не потерял поддержку стран Запада.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию ISW.

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Что известно о материале ISW с "факт-чеком"

В материале приведены ключевые факты о ситуации в Украине, в частности относительно обстановки на фронте, с информацией политического характера, переговорного процесса, а также потерь среди военных, гибели мирных жителей и разрушения инфраструктуры в результате российской агрессии.

Кроме того, в публикации рассмотрен объем помощи, предоставленной Украине США и европейскими странами.

Этот материал аналитиков появился после серии громких заявлений президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского, в которых прозвучали противоречивые утверждения о войне, поддержке Киева со стороны Вашингтона, а также готовности к переговорам с Россией и не только.

Несмотря на то, что ISW не упоминает последние высказывания американского лидера, в их отчете за 21 февраля 2025 года содержатся факты, которые фактически опровергают его заявления.

Сколько России понадобится лет, чтобы оккупировать всю Украину

Эксперты ISW отмечают, что сейчас российские войска оккупировали около 20% территории Украины. При нынешних темпах продвижения им понадобится более 83 лет, чтобы захватить остальную часть страны. Аналитики отметили, что это при условии, что армия России может "бесконечно долго испытывать огромные потери личного состава".

Также эксперты обращают внимание, что темпы продвижения оккупантов значительно замедлились в течение последних 3 месяцев. В то же время россияне все же достигают "незначительных территориальных достижений ценой больших потерь личного состава".

По подсчетам аналитиков, российские войска продвигались со средней скоростью 27,94 квадратных километров в сутки в ноябре 2024 года, 18,1 квадратных километров – в декабре 2024-го, 16,1 квадратных километров – в январе этого года.

Сколько украинских городов было разрушено

Многие крупнейшие города Украины, в частности Киев, Львов, Днепр и Одесса, избежали разрушения и продолжают функционировать. Россия сравняла с землей некоторые украинские города во время нападения и оккупации, например Мариуполь,

– говорится в публикации.

Однако остальные города, которые расположены на 80% подконтрольной Украине территории, остались "в основном нетронутыми", за исключением умышленных российских ударов по критической и гражданской инфраструктуре.

Возможно ли провести выборы в Украине

В Институте изучения войны объяснили, что Конституция Украины запрещает правительству проводить выборы или вносить изменения в Конституцию во время действия военного положения.

Поэтому, добавляют американские эксперты, украинское правительство не может конституционно приостановить военное положение, пока Россия продолжает создавать угрозу для Украины.

Украинские оппозиционные политики, включая тех, кто исторически баллотировался против Зеленского, заявляли, что проведение выборов в условиях военного положения было бы незаконным и аморальным,

– отметили в публикации.

Понесла ли Украина "миллионные" потери

Эксперты подчеркивают, что ни по одной достоверной оценке Украина не понесла "миллионных" потерь, как среди гражданских, так и среди военных.

Кроме того, аналитики напомнили, что 16 февраля Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения в войне погибли 46 тысяч военных ВСУ, і были ранены более 390 тысяч военнослужащих.

Американские официальные лица оценивают количество потерь украинских военных в пределах 60 000 – 70 000, но ни один авторитетный источник не приводит оценки потерь, близких или в миллионы,

– говорится в материале.

Аналитики добавили, что согласно информации ООН, по состоянию на конец 2024 года Россия убила более 12 тысяч мирных граждан Украины.

Какова доля помощи Украине от Европы

Европа (включая членов Европейского Союза и институты ЕС, а также Норвегию и Великобританию) опередила США по кумулятивной прямой (военной и невоенной) помощи, выделенной Украине (не учитывая расходы передовых сил США, развернутых в Восточной Европе).

Общая сумма помощи Украине от Европы составляет 166 миллиардов долларов, также до 2030 года должны выделить еще 34,7 миллиарда долларов.

В целом страны Европы пообещали выделить Украине почти 205 миллиардов долларов – более 174 миллиардов долларов от ЕС, 13,9 миллиарда долларов от Норвегии и 16,2 миллиарда долларов от Великобритании. В то же время США выделили на помощь Украине 183 миллиарда долларов.

Эти цифры не включают обязательства ЕС и G7 о предоставлении кредитов Украине, финансируемых за счет доходов, полученных от замороженных российских активов. Европейские кредиты Украине обеспечены доходами от замороженных российских активов, а не Украины,

– отмечают эксперты.

Аналитики добавили, что ЕС предоставляет Украине 20 миллиардов долларов займов, которые обеспечены чрезвычайными доходами от обездвиженных суверенных активов России, а не Украины.

Кроме того, в публикации обращают внимание на то, что в распоряжении ЕС находится примерно 220,5 миллиарда долларов российских замороженных активов.

Сейчас из замороженных российских активов Украина получила 1,6 миллиарда долларов, еще 3,2 миллиарда долларов выделено в виде займов в январе 2025 года.

Злоупотребляла ли Украина помощью США

Аналитики отметили, что значительная часть средств, которые Штаты выделили для Украины, остается в США для финансирования отечественной военно-промышленной базы и пополнения американских запасов.

Эксперты добавили, что правительственные учреждения США тщательно контролируют остальную американскую помощь, которая непосредственно предоставляется Украине. 11 января прошлого года Управление генерального инспектора Министерства обороны США сообщило, что не выявило доказательств незаконного использования помощи.

Отказывалась ли Украина от диалога с Путиным

Аналитики обратили внимание на то, что 19 февраля 2022 года – за пять дней до полномасштабного вторжения, Зеленский предложил Путину встретиться. Тогда глава Кремля проигнорировал это и 24 февраля 2022 года отдал приказ начать наступление на Украину.

Они также отметили, что Зеленский в марте 2022 года призвал к прямым переговорам с Путиным "в любом формате", и предлагал пойти на компромисс по вступлению Украины в НАТО. В то же время Кремль требовал полной капитуляции и демилитаризации Украины.

"Зеленский также выразил открытость к обсуждению статуса оккупированных украинских территорий при условии, что украинский народ ратифицирует любое соглашение на референдуме. Путин отклонил и это предложение", – подчеркнули в Институте изучения войны.