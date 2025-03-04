Такое мнение в эфире 24 Канала высказал российский оппозиционный политик и публицист из США Андрей Пионтковский. По его словам, иногда раздаются все более безумные заявления, которые почти слово в слово повторяют то, что говорит диктатор Владимир Путин.

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О чем говорит Трамп

Как отметил Пионтковский, от Трампа уже звучали заявления, что основная причина война – расширение НАТО. Он намекал, что Зеленский – виновник войны. Также президент США даже называл его "диктатором без выборов". И это очень похоже на то, что говорит Путин.

В свое время Соединенные Штаты еще при каденции Байдена иногда принимали странные решения по Украине. Уже была информация, что США настаивали на том, чтобы Украина дала россиянам выйти из Херсона без значительных потерь.

Кроме того, Штаты с союзниками затянули с большой военной помощью, которую ВСУ получили только в 2023 году. Если бы она поступила еще в 2022-м, то можно было бы говорить о скорой победе Украины.

США дали россиянам безболезненно выйти из Херсона. А в 2023 году те же американские советники говорили без прикрытия авиации пойти на "линию Суровикина". Вполне вероятно, что у Залужного был план обойти ее масштабным заходом через Курск и Белгород. Все свелось к борьбе за истощение,

– сказал Пионтковский.

Война на истощение идет сложно не только для Украины. Россия несет колоссальные потери и чрезвычайно медленно продвигается на фронте. С такими темпами оккупанты не смогут дойти до Киева или полностью захватить Украину, чего так хочет Путин. Поэтому российский диктатор вбрасывает тезисы о так называемой "нелегитимности Зеленского".

Идеей Путина было вместе с Трампом навязать Украине унизительное "мирное соглашение", которое повлечет серьезный политический кризис, чтобы Зеленский ушел. Тогда Путин хотел бы продвинуть своего кандидата. Какого-то на 100% пророссийского ему трудно будет найти. Но один из результатов встречи Зеленского и Трампа заключается в том, что этот вариант теперь закрыт для Путина,

– подчеркнул Пионтковский.

Напомним, Соединенные Штаты приостановили военную помощь для Украины. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что задержка военной помощи Украине является временной. Все зависит от соглашения о минералах. Как известно, Штаты не хотят там давать никаких гарантий безопасности.

Также президент Владимир Зеленский прокомментировал предыдущую встречу с Трампом. По его словам, Украина готова подписать это соглашение "в любое время и в любом удобном формате". Наше государство рассматривает его как шаг к надежным гарантиям безопасности.