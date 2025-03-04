Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський опозиційний політик і публіцист зі США Андрій Піонтковський. За його словами, іноді лунають все божевільніші заяви, які майже слово в слово повторюють те, що говорить диктатор Владімір Путін.

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Про що говорить Трамп

Як наголосив Піонтковський, від Трампа вже лунали заяви, що основна причина війна – розширення НАТО. Він натякав, що Зеленський – винуватець війни. Також президент США навіть називав його "диктатором без виборів". І це дуже схоже на те, що говорить Путін.

Свого часу Сполучені Штати ще за каденції Байдена інколи ухвалювали дивні рішення щодо України. Вже була інформація, що США наполягали на тому, аби Україна дала росіянам вийти з Херсону без значних втрат.

Крім того, Штати з союзниками затягнули з великою військовою допомогою, яку ЗСУ отримали лише в 2023 році. Якби вона надійшла ще у 2022-му, то можна було б говорити про швидку перемогу України.

США дали росіянам безболісно вийти з Херсону. А у 2023 році ті ж американські радники говорили без прикриття авіації піти на "лінію Суровікіна". Цілком ймовірно, що в Залужного був план обійти її масштабним заходом через Курськ та Бєлгород. Все звелося до боротьби за виснаження,

– сказав Піонтковський.

Війна на виснаження йде складно не лише для України. Росія зазнає колосальних втрат і надзвичайно повільно просувається на фронті. З такими темпами окупанти не зможуть дійти до Києва чи повністю захопити Україну, чого так хоче Путін. Тому російський диктатор вкидає тези про так звану "нелегітимність Зеленського".

Ідеєю Путіна було разом з Трампом нав'язати Україні принизливу "мирну угоду", яка спричинить серйозну політичну кризу, щоб Зеленський пішов. Тоді Путін хотів би просунути свого кандидата. Якогось на 100% проросійського йому важко буде знайти. Але один із результатів зустрічі Зеленського і Трампа полягає в тому, що цей варіант тепер закритий для Путіна,

– підкреслив Піонтковський.

Нагадаємо, Сполучені Штати призупинили військову допомогу для України. Спікер Палати представників США Майк Джонсон сказав, що затримка військової допомоги Україні є тимчасовою. Все залежить від угоди про мінерали. Як відомо, Штати не хочуть там давати ніяких гарантій безпеки.

Також президент Володимир Зеленський прокоментував попередню зустріч з Трампом. За його словами, Україна готова підписати цю угоду "в будь-який час і в будь-якому зручному форматі". Наша держава розглядає її як крок до надійних гарантій безпеки.