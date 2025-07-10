Трамп это подчеркнул, – в ОП назвали конкретные действия, которые начали делать США для Украины

Дональд Трамп начал значительно жестче высказываться в отношении диктатора Путина. И это не только слова. Уже пошли и определенные действия.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, заметив, что Трамп не просто выражает недовольство Путиным. Сейчас пошли важные решения для Украины. Но все движется медленно.

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Что США уже сделали для Украины

Как отметил Подоляк, недавно Соединенные Штаты таки возобновили поставки оружия для Украины. Также там уже есть готовность к переговорам по другим видам оружия. Трамп это подчеркнул. В частности идет разговор о ЗРК Patriot.

Также в Штатах активно дебатируют по законопроекту Линдси Грэма, который должен усилить санкции против России. Процесс идет вперед.

Обратите внимание! В рамках этого законопроекта, в частности, предлагают 500% пошлин для стран, которые покупают российскую нефть. Трамп якобы согласен его подписать. Но он требует одно условие.

Впрочем, стоит понимать, что глобальный политический процесс идет не так быстро, как бы того хотелось. Там готовы погружаться в долгие дискуссии. Хотя нужно принимать быстрое решение.

В кризисные моменты нужны быстрые антикризисные решения. Сегодня есть кризис межгосударственных отношений и правил, которые были основаны после Второй мировой войны. Затягивание времени стимулирует Россию,

– отметил Подоляк.

Субъектность России сейчас заключается только в ведении войны. Она не захочет добровольно от этого избавляться. Поэтому без существенного усиления давления на Россию не удастся завершить войну.

Добавим, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп разочарован в отсутствии гибкости со стороны России в контексте урегулирования войны в Украине. Он также упомянул о законопроекте о дополнительных санкциях против страны-агрессора.