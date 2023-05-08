Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский оппозиционный политтехнолог Ростислав Мурзагулов. По его словам, диктаторы перед падением их режима не хотят общаться с "нормальными" людьми.
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Путину нужны такие персонажи
Мурзагулов заметил, что когда падает режим, появляются такие персонажи, как Пригожин. Российский диктатор теряет свое влияние и понимание реальности вокруг него.
"Хотите, чтобы я приготовил еду? Приготовлю. Набрать зеков и отправить их убивать людей, которые ни в чем не виноваты? Пожалуйста. Хотите в Африку или Украину? Да куда угодно", – вот такие люди нужны Путину,
– сказал он.
Политтехнолог подчеркнул, что с "нормальными" людьми стареющие и теряющие власть диктаторы общаться не хотят, потому что боятся неприятных вопросов.
Пригожин обругал руководство России
- Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин снова выразил недовольство действиями российского минобороны и генштаба. Он снял видео на фоне нескольких десятков ликвидированных наемников, которых уничтожили ВСУ в боях за Бахмут.
- Пригожин плакался, что у его наемников снарядный голод на уровне 70%. Он заявил, что вагнеровцы умирают за то, чтобы российские чиновники "жировали в своих кабинетах с красным деревом".
- 5 мая Пригожин заявил, что 10 мая он якобы выведет вагнеровцев из Бахмута из-за "боеприпасного голода". Эксперты, аналитики и западные СМИ призывают не верить Пригожину.
- Впоследствии главарь наемников сказал, что вагнеровцы остаются, поскольку руководство России обещало предоставить боеприпасы.
- Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов прокомментировал заявления Пригожина. Он сказал, что глава вагнеровцев уже сейчас готовит почву для оправдания в неудачах.