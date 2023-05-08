Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский оппозиционный политтехнолог Ростислав Мурзагулов. По его словам, диктаторы перед падением их режима не хотят общаться с "нормальными" людьми.

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Путину нужны такие персонажи

Мурзагулов заметил, что когда падает режим, появляются такие персонажи, как Пригожин. Российский диктатор теряет свое влияние и понимание реальности вокруг него.

"Хотите, чтобы я приготовил еду? Приготовлю. Набрать зеков и отправить их убивать людей, которые ни в чем не виноваты? Пожалуйста. Хотите в Африку или Украину? Да куда угодно", – вот такие люди нужны Путину,

– сказал он.

Политтехнолог подчеркнул, что с "нормальными" людьми стареющие и теряющие власть диктаторы общаться не хотят, потому что боятся неприятных вопросов.

Пригожин обругал руководство России