Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський опозиційний політтехнолог Ростислав Мурзагулов. За його словами, диктатори перед падінням їхнього режиму не хочуть спілкуватись із "нормальними" людьми.

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Путіну потрібні такі персонажі

Мурзагулов зауважив, що саме коли падає режим, з’являються такі персонажі, як Пригожин. Російський диктатор втрачає свій вплив та розуміння реальності, яка навколо нього.

"Хочете, щоб я приготував їжу? Приготую. Набрати зеків та відправити їх вбивати людей, які ні в чому не винні? Будь ласка. Хочете в Африку чи Україну? Та куди завгодно", – ось такі люди потрібні Путіну,

– сказав він.

Політтехнолог підкреслив, що з "нормальними" людьми диктатори, які старіють та втрачають владу, спілкуватись не хочуть, бо бояться неприємних запитань.

Пригожин облаяв керівництво Росії