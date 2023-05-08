Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов прокоментував те, хто покровительствує Пригожина. Він висловив переконання, що в Росії існує не одне так зване крило, а різні середовища.

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Юсов відповів, хто покровительствує Пригожина

"Я думаю, що це навіть не одне крило – це різні середовища, які можуть конкурувати між собою. Скажімо, Пригожин і Гіркін один одного, м'яко кажучи, не люблять у публічній площині. Але їхні наративи часто свідчать про одні і ті ж проблеми в армії окупантів. Тому це різні середовища", – сказав Юсов.

Він впевнений, що кількість таких середовищ та їхня вага буде лише зростати. За його словами, ці середовища розуміють, що повномасштабна агресія проти України була величезною помилкою, "яка вже коштує сучасній Росії непомірну ціну".

Чим довше буде тривати агресія – тим більше буде зростати ця ціна,

– додав Юсов.

У ГУР відреагували на "виведення" вагнерівців з Бахмута

Представник ГУР МО також прокоментував недавню заяву Пригожина про виведення вагнерівців з Бахмута. Він дорікав військовому керівництву дефіцитом боєприпасів. Згодом ватажок найманців сказав, що вагнерівці таки залишаються, оскільки керівництво Росії обіцяло надати боєприпаси.

Юсов, пояснюючи різні заяви Пригожина, який виносить проблеми Росії на широкий загал, сказав, що глава вагнерівців уже зараз готує собі ґрунт для виправдання у невдачах.

"Якщо через кілька місяців ситуація для російської армії буде плачевна на кількох напрямках, в тому числі і на Сході, то будуть шукати крайніх. Звичайно, Пригожин у цій ситуації покаже свої заяви кількамісячної давності і скаже: "Крайній точно не я", – пояснив представник розвідки.

ГУР підтверджує дефіцит снарядів у Росії

Юсов підтвердив величезні втрати особового складу і техніки в усіх підрозділах росіян, які здійснюють штурмові дії на Бахмутському напрямку.

Мовиться і про втрати вагнерівців та дефіцит боєприпасів у росіян.

Такий дефіцит спостерігається. До того ж з рекрутингом додаткових бойовиків навіть по зонах у різноманітних ПВК, у тому числі у вагнерівців, справді спостерігаються серйозні проблеми. Хоча такий рекрутинг триває,

– резюмував він.

Зазначимо, що в американському Інституті вивчення війни вважають, що Пригожин і так званий чеченський лідер Рамзан Кадиров, ймовірно, змусили Валерія Герасимова відновити розподіл артилерійських боєприпасів для вагнерівців у Бахмуті.

Річ у тім, що після того, як Пригожин заявив про виведення вагнерівців з Бахмута, саме Кадиров зголосився відправити свої війська воювати під місто-фортецю.

Пригожин і Кадиров фактично шантажували міноборони Росії, щоб воно виділило ресурси для вагнерівців у Бахмуті, погрожуючи вивести війська Кадирова з інших частин.