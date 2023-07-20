Об этом 24 Каналу заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что все, что говорит Путин, – это мэм.

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Проблема современного мира

Михаил Подоляк отметил, что Путин еще не выполнил ни одно свое обещание. Поэтому непонятно, почему до сих пор на Западе могут серьезно воспринимать заявления кремлевского диктатора.

В Брюсселе есть известный памятник писающему мальчику. Вот и есть Путин: мальчик, писающий на международное право. Все, что говорит Путин, – это мэм. Когда он что-то обещает – это тоже мэм. Он не будет ничего выполнять, потому что он никогда ничего не выполняет. Проблема современного мира – когда считают, что когда поговорил с Путиным, то это будет отлито в золотые слова,

– заметил он.

Подоляк о заявлениях Путина: смотрите видео

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