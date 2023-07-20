Про це 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він наголосив, що усе, що говорить Путін, – це мем.
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Проблема сучасного світу
Михайло Подоляк зазначив, що Путін ще не виконав жодну свою обіцянку. Тому незрозуміло, чому досі на Заході можуть серйозно сприймати заяви кремлівського диктатора.
У Брюсселі є відомий пам'ятник хлопчику, який пісяє. Оце і є Путін: хлопчик, що пісяє на міжнародне право. Все, що говорить Путін, – це мем. Коли він щось обіцяє – це теж мем. Він не буде нічого виконувати, бо він ніколи нічого не виконує. Проблема сучасного світу – коли вважають, що коли поговорив із Путіним, то це буде відлите у золоті слова,
– зауважив він.
Подоляк про заяви Путіна: дивіться відео
Владімір Путін: останні новини
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що повторення заколоту Євгєнія Пригожина, який не потребував би навіть збройного захоплення Москви, міг би відбутися вже найближчим часом. Для цього Путіну потрібно було б просто залишити межі свого бункера, далі все б сталося само собою. Новим "царем" Росії міг би стати глава російського уряду Махаіл Мішустін.
- Видання The Insider написало, що Пригожин був другою людиною після Путіна, за яку віддали б голоси на президентських виборах. Усе змінилося після його спроби військового перевороту. Про це свідчать результати телефонного опитування, яке провела соціологічна група Russian Field.
- У травні 2023 року Путін очікувано набрав 30% підтримки, а Пригожин – усього два відсотки. У відкритому опитуванні Пригожин переміг усіх федеральних політиків. Одразу після заколоту Пригожина соціологи провели нове опитування. Москвичі різко негативно оцінили не тільки власника ПВК, але і Путіна та Шойгу. Дії Пригожина спершу підтримували 29%, а потім цифри впали до 20%.
- Владімір Путін не відвідає саміт БРІКС у Південній Африці. Кремль вирішив відправити у ПАР главу російського МЗС Сєргєя Лаврова. Очевидно, бункерний дід відмовився особисто взяти участь у саміті через ордер на його арешт, який у березні 2023 року видав МКС.