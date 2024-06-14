"Катастрофа, как в Фукусиме": в "Энергоатоме" предупредили об опасности, которая может произойти на ЗАЭС
Источник:The Economist
Российские захватчики до сих пор находятся на территории Запорожской АЭС. И их халатность может привести к непоправимым последствиям.
На оккупированной россиянами Запорожской АЭС нет лицензированного персонала. В то же время украинские специалисты не имеют возможности добраться до объекта. Ситуация обостряется на фоне постоянных обстрелов и провокаций со стороны российских захватчиков.
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В каком случае может произойти взрыв на ЗАЭС
Исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Петр Котин отметил, что регулярные обстрелы Запорожской АЭС часто препятствуют поставке электроэнергии. В связи с этим используют дизельные генераторы. А ведь никто не знает, сколько дизеля сейчас есть на ЗАЭС.
По его словам, в случае окончания запасов дизеля в генераторах во время отключений света, на Запорожской атомной электростанции может произойти страшная техногенная катастрофа, как в Фукусиме, с последствиями которой Япония борется до сих пор.
Что известно об этой аварии
11 марта 2011 года три работающие энергоблоки на станции были немедленно остановлены, как следствие – было прервано электроснабжение, которое необходимо для отвода остаточного энерговыделения реактора. Уже через 8,5 часов на первом энергоблоке АЭС прогремел взрыв.
На сегодня все шесть реакторов Запорожской атомной электростанции находятся в режиме холодной остановки, то есть они не производят никакой энергии и не содержат топлива. Но это не означает, что электростанция не работает.
Как отметил глава "Энергоатома", невозможно законсервировать такой ядерный объект, как "макаронную фабрику". Необходимо контролировать и обслуживать системы охлаждения для предотвращения перегрева отработанного топлива.
Россия постоянно осуществляет провокации на ЗАЭС
- Еще в начале мая в разведке заявили, что оккупанты используют ударные беспилотники над Запорожской АЭС. Враг намеренно оборудовал пусковые площадки для своих БПЛА прямо у шестого реактора атомной электростанции.
- Ранее в Генштабе сообщили, что Россия планирует операцию на ЗАЭС под фальшивым флагом. В частности, защитники указали, что за последние недели страна – агрессорка уже несколько раз пыталась переложить на Украину ответственность за использование дронов.
- В частности, в апреле специалисты МАГАТЭ сообщали о том, что на территории станции сдетонировал беспилотник. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обеспокоен такой боевой активностью в этой зоне. В то же время россияне обвиняли Украину.