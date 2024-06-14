"Катастрофа, как в Фукусиме": в "Энергоатоме" предупредили об опасности, которая может произойти на ЗАЭС

Российские захватчики до сих пор находятся на территории Запорожской АЭС. И их халатность может привести к непоправимым последствиям.

На оккупированной россиянами Запорожской АЭС нет лицензированного персонала. В то же время украинские специалисты не имеют возможности добраться до объекта. Ситуация обостряется на фоне постоянных обстрелов и провокаций со стороны российских захватчиков.

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В каком случае может произойти взрыв на ЗАЭС

Исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Петр Котин отметил, что регулярные обстрелы Запорожской АЭС часто препятствуют поставке электроэнергии. В связи с этим используют дизельные генераторы. А ведь никто не знает, сколько дизеля сейчас есть на ЗАЭС.

По его словам, в случае окончания запасов дизеля в генераторах во время отключений света, на Запорожской атомной электростанции может произойти страшная техногенная катастрофа, как в Фукусиме, с последствиями которой Япония борется до сих пор.

Что известно об этой аварии

11 марта 2011 года три работающие энергоблоки на станции были немедленно остановлены, как следствие – было прервано электроснабжение, которое необходимо для отвода остаточного энерговыделения реактора. Уже через 8,5 часов на первом энергоблоке АЭС прогремел взрыв.

На сегодня все шесть реакторов Запорожской атомной электростанции находятся в режиме холодной остановки, то есть они не производят никакой энергии и не содержат топлива. Но это не означает, что электростанция не работает.

Как отметил глава "Энергоатома", невозможно законсервировать такой ядерный объект, как "макаронную фабрику". Необходимо контролировать и обслуживать системы охлаждения для предотвращения перегрева отработанного топлива.

Россия постоянно осуществляет провокации на ЗАЭС