Будет такая же игра, как с Еленовкой и Красным Крестом, – Фейгин о том, посетит ли МАГАТЭ ЗАЭС

В телефонном разговоре с президентом Франции Эмануэлем Макроном путин пообещал пустить комиссию МАГАТЭ на территорию ЗАЭС. Впрочем, можно ожидать, что здесь будет та же ситуация, как с Красным Крестом в Еленовке.

Такое мнение 24 канала озвучил российский правозащитник Марк Фейгин. Он отметил, что комиссия МАГАТЭ должна быть на станции уже давно.

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Красный Крест так и не посетил Еленовку

Фейгин рассказал, что ситуация с МАГАТЭ на ЗАЭС может быть такой, как в Еленовке с Красным Крестом. Представителей Красного Креста до сих пор не было в колонии. Они могли бы выяснить, что там действительно произошло. Но сейчас там, похоже, уже тракторами убрали даже пепел. Хотя и при таких условиях можно встретиться с ранеными.

Я думаю, что примерно такая же игра будет с Запорожской АЭС. Они будут рассказывать, что, да, надо, мы готовы, но при этом ничего не будут делать,

– отметил правозащитник.

Фейгин о том, посетит ли МАГАТЭ ЗАЭС: смотрите видео

МАГАТЭ будет задавать неудобные вопросы оккупантам

По словам Фейгина, если независимая комиссия МАГАТЭ все же посетит ЗАЭС, она будет задавать оккупантам неудобные вопросы. Вроде зачем вы сюда привезли боеприпасы? А почему вы персонал дозировано то пускаете, то нет?

"И добавят: здесь есть своя охрана, полиция, защищающая станцию от хулиганства, от мародерства. Вы здесь для чего?", – заметил правозащитник.

Также он добавил, что еще один неудобный вопрос: воровали ли вы отсюда электроэнергию? МАГАТЭ может проверить, сколько было произведено электроэнергии, и спросит, а куда она ушла?

Они не могут пустить МАГАТЭ, потому что многое неприятного может выясниться. Они могут пустить только Стивена Сигала. Знаете ли такого атомного энергетика?

– подчеркнул Фейгин.

Россия придумает, что в МАГАТЭ – агенты ЦРУ

Правозащитник предположил: в свое информационное пространство россияне запустят, что в комиссии МАГАТЭ – представители западных спецслужб.

"Скажут, они постараются сделать "закладки", выяснить какие-то государственные тайны", – отметил Фейгин.

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