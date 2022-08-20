Таку думку 24 каналу озвучив російський правозахисник Марк Фейгін. Він зазначив, що комісія МАГАТЕ мала бути на станції вже давно.
До теми Атомна станція – козир москви, – Фейгін про російський шантаж Запорізької АЕС
Червоний Хрест так і не відвідав Оленівку
Фейгін розповів, що ситуація з МАГАТЕ на ЗАЕС може бути така, як в Оленівці з Червоним Хрестом. Представників Червоного Хреста досі не було в колонії. Вони могли б з'ясувати, що там дійсно сталось. Але зараз там, схоже, вже тракторами прибрали навіть попіл. Хоча і за таких умов можна було б зустрітись з пораненими.
Я думаю, що приблизно така ж гра буде і з Запорізькою АЕС. Вони будуть розповідати, що, так, треба, ми готові, але при цьому нічого не робитимуть,
– зазначив правозахисник.
Фейгін про те, чи відвідає МАГАТЕ ЗАЕС: дивіться відео
МАГАТЕ ставитиме незручні запитання окупантам
За словами Фейгіна, якщо незалежна комісія МАГАТЕ все ж відвідає ЗАЕС, вона ставитиме окупантам незручні запитання. На кшталт, навіщо ви сюди привезли боєприпаси? А чому ви персонал дозовано то пускаєте, то ні?
"І додадуть: тут є своя охорона, поліція, яка захищає станцію від хуліганства, від мародерства. Ви тут для чого?", – зауважив правозахисник.
Також він додав, що ще одне незручне запитання: чи крали ви звідси електроенергію? МАГАТЕ може перевірити, скільки було вироблено електроенергії, і запитає, а куди вона пішла?
Вони не можуть пустити МАГАТЕ, бо багато чого неприємного може з'ясуватись. Вони можуть пустити лише Стівена Сігала. Знаєте такого атомного енергетика?
– наголосив Фейгін.
росія вигадає, що в МАГАТЕ – агенти ЦРУ
Правозахисник припустив: у свій інформаційний простір росіяни запустять, що в комісії МАГАТЕ – представники західних спецслужб.
"Скажуть, вони намагатимуться зробити "закладки", з'ясувати якісь державні таємниці", – зазначив Фейгін.
Ситуація на ЗАЕС: останні новини
- окупанти відправлять працівників ЗАЕС "на відпочинок" 23 серпня. Влаштували їм "вихідний" напередодні Дня Незалежності України.
- Супутникові знімки Maxar Technologies продемонстрували, що ознак системного обстрілу ЗАЕС немає. А такі абсурдні звинувачення в бік ЗСУ висував путін.
- США та Велика Британія застерегли росію від катастрофи на ЗАЕС. Її трактуватимуть, як порушення статті НАТО про колективну безпеку.