Наши энергетики – герои, – Зеленский приветствовал подключение ЗАЭС к украинской сети

После отключения Запорожской АЭС возникла серьезная угроза ядерной катастрофы. Однако усилиями украинских энергетиков станцию удалось подключить к нашей сети.

Президент Украины в вечернем обращении подчеркнул, что катастрофы удалось избежать усилиями украинских энергетиков, сообщает 24 канал. Владимир Зеленский отметил, что теперь станция снова работает и производит электроэнергию для Украины.

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Действия оккупантов могут спровоцировать катастрофу

Владимир Зеленский подчеркнул, что действия оккупантов, в том числе и те, которые повлекут за собой повторное отключение Запорожской АЭС, могут привести к ядерной катастрофе. Поэтому глава государства требует демилитаризацию АЭС, вывода российских войск с прилегающих территорий и отступление оккупантов на то расстояние, с которого они бы не могли обстреливать Запорожскую АЭС.

Нашим атомщикам, всем специалистам энергетической отрасли, удается оберегать Запорожскую атомную станцию ​​от худшего сценария, который постоянно провоцируют российские силы. Станцию ​​удалось подключить к сети. Поздравляю. Она производит энергию для Украины. Хочу подчеркнуть, что ситуация остается очень рискованной, опасной. Любое повторение вчерашних событий, то есть любое отключение станции от сети, любые действия россии, которые могут спровоцировать отключение реакторов, снова поставят станцию ​​за шаг от катастрофы,

– подчеркнул президент.

Также Зеленский отметил важность миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, ведь это поможет держать станцию ​​под постоянным контролем Украины.

ЗАЭС подключили к украинской сети

Днем 25 августа в Энергодаре оккупанты устроили пожар возле территории ЗАЭС и начали врать об "украинских обстрелах", однако после замыкания часть Запорожской области и Херсонской области оказалась без света, а Запорожская АЭС отключилась от сети.

Такой инцидент стал первым в истории Украины. Уже вечером на Запорожской АЭС удалось восстановить соединение, но 6 энергоблоков остались отключенными. Все энергоблоки Запорожской АЭС были отключены от сети и по состоянию на утро 26 августа.

26 августа в 14:04 один из энергоблоков Запорожской АЭС, который остановился накануне, подключен к энергосети. Второй энергоблок подключили в 21:15. К счастью, нет никаких замечаний к работе оборудования или систем безопасности.

Вечернее обращение Зеленского: смотрите видео