ЗАЭС полностью зависит от одной линии электропередач с 7 мая, – МАГАТЭ

В Международном агентстве по атомной энергии оценили состояние Запорожской АЭС. По словам Рафаэля Гросси, станция полагается только на единственную рабочую линию электропередач 750 киловольт.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МАГАТЭ.

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В каком состоянии Запорожская АЭС сейчас

Гросси рассказал, что состояние ЗАЭС является очень хрупким, ведь она сейчас полагается только на единственную линию электропередач для обеспечения критически важных функций ядерной безопасности и защиты.

Последняя резервная линия 330 киловольт остается отключенной после того, как 7 мая станция потеряла к ней доступ. Неизвестно, когда она будет восстановлена. Шестиэнергоблочная станция сейчас полностью зависит от единственной рабочей линии 750 киловольт.

Хотя Запорожская АЭС не работает уже около трех лет, ее реакторные ядра и отработанное ядерное топливо все еще нуждаются в постоянном охлаждении, для чего необходима электроэнергия для работы водяных насосов. Именно поэтому такая уязвимая ситуация с электропитанием вызывает глубокое беспокойство, и мы очень пристально за этим следим,

– отметил директор МАГАТЭ.

К слову, стало известно, что россияне хотят подключить к собственной энергосистеме большую ядерную электростанцию. Оккупанты строят линии электропередач на оккупированной Запорожской АЭС.