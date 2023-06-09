"Обезьяну" лишить гранаты, – Чалый назвал единственный способ предотвратить ядерную катастрофу на ЗАЭС

Россия после разрушения мифа о собственном могуществе прибегает к постоянному ядерному шантажу. Под угрозой сейчас Запорожская АЭС, до сих пор контролируемая оккупантами. Неизвестно, что туда завозят россияне.

Об этом 24 Каналу рассказал посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый. По его словам, существует опасность, что россияне могут потерять контроль над ситуацией на ЗАЭС, что приведет к катастрофе.

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"Игра шантажом"

Украина знает, что они нарушают все протоколы безопасности и не допускают туда качественный контроль. Там есть лишь несколько экспертов по МАГАТЭ, не имеющих всего доступа к территории. ЗАЭС используются как военная база.

До сих пор неизвестно, остались ли там перекачивающие насосы для воды на случай, если уровень упадет.

Да, непосредственных угроз нет, но контроль оккупанта за станцию дает массовые возможности для шантажа. Если они подсоединят станцию к своей сети, поднимут мощность блоков, это увеличит угрозы неконтролируемых процессов.

– заметил Валерий Чалый.

То есть сама Россия может играть в "игру шантажом", но заиграть так, что потеряет контроль. Кстати, и Чернобыльскую АЭС никто не хотел взрывать, но катастрофа произошла все равно.

"Там обезьяна с гранатой просто – это главная проблема. Не все другие, как нас успокаивают – сколько там воды для охлаждения и т.д. Как только Россия может любую возможность, сразу поднимает уровень ядерной угрозы до максимального", – подчеркнул Чалый.

Все это указывает на то, что в военном плане Россия смирилась с проигравшим. Но даже в этом есть угроза – оккупанты все больше могут прибегать к тактике "выжженной земли".

Валерий Чалый об опасности для ЗАЭС: смотреть видео

Единственный способ для безопасности

Конечно, для Украины был бы хороший вариант, чтобы мир максимально объединился и изолировал Россию. В конце концов, заставив ее без сверхтяжелых боев уйти с нашей территории.

Надежда на это есть. Но реалии показывают, что нужно делать это своими силами. Правда, при военной и финансовой поддержке наших партнеров,

– отметил Чалый.

Выгнать российских оккупантов из Украины – это единственный способ избежать ядерной катастрофы.

"Эту обезьяну нужно лишить гранаты. Пусть она сидит в своей клетке за поребриком", – подытожил экспосол Украины.

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