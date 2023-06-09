Про це 24 Каналу розповів посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий. За його словами, є небезпека, що росіяни можуть втратити контроль над ситуацією на ЗАЕС, що призведе до катастрофи.

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"Гра шантажем"

Україна знає про те, що вони порушують всі протоколи безпеки та не допускають туди якісний контроль. Там є лише кілька експертів з МАГАТЕ, які не мають всього доступу до території. ЗАЕС використовують як військову базу.

Досі невідомо, чи залишились там перекачувальні помпи для води на випадок, якщо рівень впаде.

Так, безпосередніх загроз немає, але контроль окупанта за станцію дає масові можливості для шантажу. Якщо вони під'єднають станцію до своєї мережі, підіймуть потужність блоків, це збільшить загрози неконтрольованих процесів,

– зауважив Валерій Чалий.

Тобто сама Росія може гратися в "гру шантажем", але загратись так, що втратить контроль. До слова, і Чорнобильську АЕС ніхто не хотів підривати, але катастрофа відбулась все одно.

"Там мавпа з гранатою просто – це головна проблема. Не всі інші, як нас заспокоюють – скільки там води для охолодження тощо. Як тільки Росія може будь-яку можливість, то одразу підіймає рівень ядерної загрози до максимального", – наголосив Чалий.

Все це вказує на те, що у військовому плані Росія змирилась з тим, що програє. Але й навіть у цьому є загроза – окупанти все більше можуть вдаватись до тактики "випаленої землі".

Валерій Чалий про небезпеку для ЗАЕС: дивитись відео

Єдиний спосіб для безпеки

Звісно, для України був би хорошим варіант, аби світ максимально об'єднався та ізолював Росію. Зрештою, змусивши її без надважких боїв піти з нашої території геть.

Надія на це є. Але реалії показують, що треба робити це самотужки. Щоправда, за військової та фінансової підтримки наших партнерів,

– зазначив Чалий.

Вигнати російських окупантів з України – це єдиний спосіб уникнути ядерної катастрофи.

"Цю мавпу треба позбавити гранати. Нехай вона сидить у своїй клітці за поребриком", – підсумував експосол України.

Яка ситуація на ЧАЕС після підриву Каховської ГЕС