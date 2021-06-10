Займитесь правами коренных народов в России, – Кулеба ответил Путину

Владимир Путин цинично высказался о законопроекте Зеленского о коренных и некоренных народах Украины. В ответ в украинском МИД ему посоветовали заняться правами коренных народов в России.

Вместо манипуляций в отношении украинских законодательных инициатив руководству России следует заняться обеспечением прав нацменьшинств и коренных народов в своей стране. Так считает Дмитрий Кулеба, глава МИД.

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Что сказал Путин

Российский президент назвал Украину "порождением советского периода". А разделение на коренные и некоренные народы он сравнил с нацистской Германией.

Инициативу Зеленского он считает "отвратительной". Мол, называть россиян некоренным народом Украины не просто некорректно, а смешно и бессмысленно.

Что ответил Кулеба

Украинский министр подчеркнул, что законопроект Зеленского полностью соответствует Декларации ООН о правах коренных народов и соответствует нормам Конституции. Кулеба также обратил внимание и на то, что этот документ не имеет ничего общего с произвольными интерпретациями российского президента.

По его словам, термин "коренные народы" присутствует в международном праве и законодательстве многих стран. Поэтому Украина хочет реализовать эти нормы в национальном законодательстве. Как отметил глава МИД, в законопроекте указано, какие народы можно считать коренными. А именно – самобытные этнические сообщества, которые сформировались на территории Украины.

. Говорится о тех, которые представляют этническое меньшинство и не имеют собственного государства. В Украине это прежде всего – крымские татары, караимы и крымчаки.

Кулеба отметил, что Конституция Украины обязывает государство защищать коренные народы и национальные меньшинства. В то же время прямо гарантирует равенство всех граждан.

Поэтому заявления о каких-то притеснениях в результате принятия предложенного закона о коренных народах не соответствуют действительности,

– подчеркнул министр.

"В Украине также никогда не ограничивались права русского нацменьшинства. Защита и поддержка функционирования украинского языка как государственного является нормальным процессом", – добавил он.

Что взамен происходит в России

Кроме этого, Кулеба обратил внимание на то, что притеснения национальных меньшинств и коренных народов присутствуют именно в России. Ведь там продолжается репрессивная политика в отношении украинских общественных организаций.

Чиновник подчеркнул, что МИД Украины решительно протестует против таких репрессивных действий. Говорится, в частности, об указанных ниже вопиющих фактах.

В 2010 году Верховный суд России ликвидировал Федеральную национально-культурную автономию украинцев России .

. В 2012 году этот же суд ликвидировал Объединение украинцев России и изъял его из Единого госреестра юридических лиц.

и изъял его из Единого госреестра юридических лиц. В 2017 году власти Москвы ликвидировали Библиотеку украинской литературы .

. В 2019 году российская генпрокуратура признала Всемирный конгресс украинцев "нежелательной организацией" на территории России.

Также Кулеба отметил, что Кремль продолжает репрессивную политику против коренного народа Украины, крымских татар в оккупированном Крыму.