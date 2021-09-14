На Закарпатье авто насмерть сбило мальчика на велосипеде

Недалеко от села Гребля Закарпатской области вечером 13 сентября произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля наехал на 13-летнего велосипедиста. От полученных травм мальчик умер на месте происшествия.

Детали трагедии

ДТП случилось около 22:20 недалеко от Иршавы. В полицию позвонил водитель автомобиля Volkswagen.

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30-летний житель Иршавы рассказал, что наехал на велосипедиста.

По показаниям водителя 13-летний мальчик внезапно начал переезжать дорогу,

– рассказали в полиции.

Они добавили, что водитель был трезв на момент аварии.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, что привели к смерти потерпевшего. Необходимые экспертизы уже назначили.



На Закарпатье 13-летний мальчик погиб под колесами автомобиля

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