На Закарпатье автомобиль слетел в реку: погибла 35-летняя пассажирка
6 января 2025, 15:28Читати новину українською
Утром 6 января в Раховском районе Закарпатской области произошло ДТП. Автомобиль слетел в реку между населенными пунктами Ясиня и Квасы, в результате чего погибла 35-летняя женщина.
Тело пассажирки отнесло течением на 170 метров от места падения автомобиля. Об этом сообщили в полиции Закарпатской области, передает 24 Канал.
Смотрите также Сел за руль и не вернулся: в Ровенской области в ДТП погиб военный