Тіло пасажирки віднесло течією на 170 метрів від місця падіння автомобіля. Про це повідомили у поліції Закарпатської області, передає 24 Канал.

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Автомобілем «Volkswagen Touran» керував 40-річний житель села Богдан. Він рухався трасою Мукачево – Рогатин – Львів.

Чоловік не впорався із керуванням, коли проїжджав засніженою дорогою на заокругленій ділянці автошляху. Авто виїхало за межі проїжджої частини і зіткнулося з відбійником.

Внаслідок цього автомобіль злетів у річку Чорна Тиса. Загинула 35-річна пасажирка

За інформацією поліції, водій був тверезий. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження попередньо через порушення правил безпеки дорожнього руху.