На Закарпатье договорились со Словакией о перевозке гумконвоев
3 марта 2022 , 15:20Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Виктора Микити
Представители Закарпатской ОГА провели переговоры со словацкими партнерами. Они завершились рядом важных решений.
Об этом в телеграме сообщил Виктор Микита, глава Закарпатской областной военной администрации. Соответствующее сообщение он опубликовал днем 3 марта.
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Договоренности со Словакией:
- начиная с полуночи 4 марта Словакия согласилась пропускать гуманитарные грузы через пункт пропуска "Малый Березный – Убля".
- для этого у водителя должно быть письмо с перечнем гуманитарной помощи, которую он перевозит;
- груз нужно разложить так, чтобы таможенники могли его осмотреть, такие требования – из-за отсутствия сканера.
Микита поблагодарил за реальную и эффективную помощь руководство словацкой таможни и генерального консула Словакии в Ужгороде – Павола Паниса.
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