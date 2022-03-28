На Закарпатье из-за поджога травы погибли 2 человека

В воскресенье 28 марта при сжигании сухостоя погибли 2 человека. Трагические случаи произошли в селе Берегуйфалу Береговского района и в селе Ключарки на Мукачевщине.

Тем временем украинцы продолжают жечь сухую траву даже не понимая, что это угрожает их здоровью и жизни.

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Всего с начала месяца пожары, которые возникли в результате курения сухостоя, унесли жизни 8 граждан.

Поэтому мы предлагаем вам задать себе вопрос: стоит ли это? Неужели надо рисковать жизнью ради того, чтобы как можно быстрее почистить участок от сухой растительности?,

– написали в ГСЧС.

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Сжигание сухой травы карается как административно, так и уголовно. По меньшей мере поджигателям сухой травы грозит штраф в размере от 3 до 7 тысяч гривен.Если вы увидели, что горит трава – не будьте равнодушными. Звоните на 101, если стали свидетелем пожара, а если зафиксировали сам поджог, то сообщите в 102.