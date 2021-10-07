На Закарпатье легковушка потаранила школьный автобус
Источник:ГСЧС
В Закарпатской области произошла авария с участием школьного автобуса. Один человек пострадал, но, к счастью, чудом удалось избежать жертв.
ДТП произошло утром 7 октября между селами Подвиноградов и Русская Долина. На место столкновения пришлось вызвать спасателей, чтобы деблокировать одного из водителей.
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Водитель врезался в школьный автобус
ДТП произошло на дороге "Берегово – Вилок – Большая Копаня". Участниками аварии стали легковой автомобиль Audi-100 и школьный автобус Вилокской территориальной общины.
По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением и столкнулся с автобусом. К счастью, учеников на момент ДТП в автобусе не было. Прибывшие по вызову спасатели из Виноградова гидравлическим инструментом высвободили водителя авто. 52-летнего мужчину передали медработникам.
Водителя Audi пришлось деблокировать / Фото ГСЧС
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