Чтобы уберечься от краж: на Закарпатье мэр приказал закрывать ворота кладбища без забора

На Закарпатье, в городе Берегово мэр обязал на ночь закрывать центральное кладбище, чтобы туда не смогли проникнуть хулиганы и воры. Однако выяснилось, что кладбище не ограждено забором.

В сети мэр города Берегово сообщил о закрытии входа на местное кладбище ежедневно с 21:00 по 09:00.

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Вход на кладбище закрыли на ночь

Во избежание краж, актов вандализма, нарушения добропорядка, на ночной период вход на центральное кладбище закрыто,

– написал Бабяк.

Мэр также уточнил, что мастера, которые проводят установки или обновления надгробных памятников, для заезда на территорию кладбища должны обращаться к администрации ритуальной службы, а также должны компенсировать уборку после своих работ.

После этого заявления в сети обнародовали фото, на которых видно, что вокруг кладбища нет ограждения.



Вокруг кладбища нет ограждения / Фото "Первого"

Комментарий ситуации от власти

Заместитель городского головы Надежда Ловга в комментарии "Сегодня" отметила, что ворота на кладбище появились недавно. Такое решение власти приняли, потому что рабочие бригады часто оставляли за собой неубранный мусор, хотя на территории и установлены мусорные контейнеры.

Касательно актов вандализма, хочу отдельно отметить, что речь идет только о разрушении могил транспортом, на котором завозят мастера (родственники) необходимые материалы для установки или обновления надгробных памятников,

– отметила Ловга.

По ее словам, такие ситуации были, поэтому власти решили уберечься от дальнейших актов вандализма.