В Закарпатье будут добывать соль, которая перекроет 100% потребностей страны

Из-за полномасштабной войны в Украине полностью прекратило работу предприятие "Артемсоль". В Закарпатье готовы принять эстафету по производству соли.

О подготовке производства в Закарпатье сообщил председатель ОВА Виктор Мыкыта. На территории Буштинского общества Тячевского района уже стартовали работы.

На тему В Закарпатской ОВА уточнили информацию о возобновлении работы аэропорта "Ужгород"

Планируют добывать до 150 тысяч тонн ежемесячной соли.

Разработка янтарного соляного месторождения позволит добывать до 150 тысяч тонн соли в месяц. Метод производства – подземное выщелачивание через буровые скважины с поверхности земли. Мыкыта рассказал, что после предварительных геологических исследований обнаружили большой соляной пласт, начинающийся с 35 до 500 метров.

Сейчас уже приступили к инженерным работам по строительству подъездной дороги, разметке буровых площадок, обустроили места для работников и прочее. В то же время закупили современное оборудование для глубокого промышленного бурения,

– добавил глава ОВА.

Специалисты прогнозируют, что уже через 6 месяцев можно будет получить первую добытую соль. В Закарпатье уверены, что смогут обеспечить 100% потребности Украины в технической соли. Пока такая потребность – в 450 тысячах тонн в сезон.

После развития инфраструктуры предприятие начнет поставлять столовую соль.

Читайте также Спрос повысится, – экономист предположил месяц, когда снова вырастет цена на соль и сахар

"Артемсоль" расположен в городе Соледар Донецкой области.

Предприятие "Артемсоль" расположено в городе Соледар на Донетчине. Это зона боевых действий. В Одесской области предлагали на смену использовать Измаильское месторождение соли. Запасы здесь оцениваются в 4 миллиарда тонн.

Смотрите видео – когда могут вырасти цены на соль и сахар в Украине: