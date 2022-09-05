Уклонист хотел бежать в Словакию, но заблудился в горах и позвонил правоохранителям

В горах заблудился уклонист, который хотел незаконно пересечь границу и бежать в Словакию. Мужчину нашли пограничники после того, как уклонист попросил о помощи.

Уклонист из-за темноты потерял ориентиры

Об инциденте сообщили в Государственной пограничной службе. Сообщается, что мужчина хотел пробраться по горам в Словакию.

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В течение дня уклонист искал линию границы, однако в темноте потерял все ориентиры. Это заставило юношу позвонить за помощью к правоохранителям.

К поискам мужчины привлекли подразделения ГСЧС и Нацполиции, пограничные наряды и розыскных собак.

Путешественника-уклониста нашли в нескольких километрах от границы.

Сейчас его жизни ничего не угрожает, однако это не освобождает от ответственности,

– сообщили в ГНСУ.

Где больше всего уклонистов в Украине

За полгода полномасштабной войны и объявления мобилизации в Украине вынесли 66 приговоров в отношении тех, кто уклонялся от нее. Большинство из уклонистов – на Закарпатье. Там вынесли 31 приговор. Второй по числу приговоров стала Львовская область – 10 приговоров.

Из всех приговоров суд только один раз назначил наказание по статье 336 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года. Из 66 приговоров почти четверть (24%) касалась внутренне перемещенных лиц.

Как известно, в Украине продлили военное положение и мобилизацию. Во время военного положения военнообязанные мужчины 18 – 60 лет не имеют права покидать Украину.

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