На Закарпатье разворовали 1,5 миллиона гривен на строительстве COVID-отделения
Источник:СБУ
СБУ разоблачила схему хищения государственных денег, которые выделили на строительство отделения для больных коронавирусом. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении.
Детали схемы на Закарпатье
Стоимость инфраструктурного проекта составила более 10 миллионов гривен. Из этой суммы участники сделки присвоили более 1,5 миллиона.
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В 2020 году местная коммерческая структура одержала победу в тендере на проведение строительных и ремонтных работ медицинского объекта. Согласно заключенному договору, подрядчики должны были провести реконструкцию одного из корпусов больницы под приемное отделение для больных COVID-19.
Организаторы схемы систематически вносили в акты выполненных работ недостоверные данные об их объеме и стоимости. На самом деле некоторые из них были выполнены лишь на бумаге.
На Закарпатье СБУ разоблачила схему хищения бюджетных денег
Директору фирмы-подрядчика сообщили о подозрениях по 2 статьям:
- растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;
- служебный подлог.
Правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников схемы.