На Закарпатье задержали авто с украинцами, которые перевозили десятерых иностранцев

Четверо украинцев пытались перевезти группу незаконных мигрантов через государственную границу. Правоохранители поймали их с поличным.

Автомобиль Volkswagen остановили на окраине села Великие Лазы, что в Закарпатской области. Внутри находились 4 украинцев и 10 иностранцев, по предварительной информации – граждан Бангладеш.

Интересно На съемках шоу в Киеве задержали "сваху", которая женила иностранцев-нелегалов на украинках

Нарушителей ждет наказание

Иностранцы намеревались попасть в страны Евросоюза с помощью украинцев. Сейчас продолжаются оперативные мероприятия. Правоохранители видят в действиях выходцев из Бангладеш признаки правонарушения по статье о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины. Это наказывается штрафом или административным арестом. В то же время гражданам нашей страны "светит" статья о незаконной переправке лиц через границу.

Украинцы перевозили мигрантов в автомобиле, их задержали: смотрите видео

Другие инциденты с нелегальными мигрантами