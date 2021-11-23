На Закарпатье задержали авто с украинцами, которые перевозили десятерых иностранцев
Источник:Госпогранслужба
Четверо украинцев пытались перевезти группу незаконных мигрантов через государственную границу. Правоохранители поймали их с поличным.
Автомобиль Volkswagen остановили на окраине села Великие Лазы, что в Закарпатской области. Внутри находились 4 украинцев и 10 иностранцев, по предварительной информации – граждан Бангладеш.
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Нарушителей ждет наказание
Иностранцы намеревались попасть в страны Евросоюза с помощью украинцев. Сейчас продолжаются оперативные мероприятия. Правоохранители видят в действиях выходцев из Бангладеш признаки правонарушения по статье о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины. Это наказывается штрафом или административным арестом. В то же время гражданам нашей страны "светит" статья о незаконной переправке лиц через границу.
Украинцы перевозили мигрантов в автомобиле, их задержали: смотрите видео
Другие инциденты с нелегальными мигрантами
- Накануне в Польше задержали 2 украинцев и немца, которые помогали мигрантам незаконно пересечь границу. Автомобиль, в котором они ехали, отбуксировали на стоянку вещественных доказательств. Произошло это в селе Боратинец-Ляцки.
- Ранее украинские пограничники задержали 6 беженцев из Турции. Они назывались "блогерами" и утверждали, что якобы хотят провести съемки в приграничье. Но впоследствии все же признались, что направлялись в Германию.