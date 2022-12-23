Убегали вместе с женами и детьми: на Закарпатье задержали самую большую группу улонистов

В Украине продолжается военное положение, а вместе с ним – всеобщая мобилизация. Поэтому мужчины призывного возраста без уважительных причин не имеют права пересекать государственную границу. Но уклонистов это не останавливает.

На Закарпатье пограничникам удалось задержать более 20 нарушителей. Они пытались незаконно покинуть Украину.

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Уклонисты из разных уголков страны

Как отмечают в ведомстве, самая большая группа пытавшихся незаконно перебраться через границу состояла из 14 человек. Среди них было 8 детей, 4 женщины, а также 2 мужчины. Эту группу на рассвете обнаружили сотрудники пограничного пункта "Лужанка".

Что касается остальных нарушений, то они тоже были связаны с попытками уклонистов сбежать из Украины. Известно, что 10 мужчин пытались нелегально уехать в Румынию. По данным пограничников, пятеро из них были задержаны на участках "Яблоновка" и "Тячев". А еще пятерых – на "Деловом" и "Дьяковом".

Известно, что задержаны мужчины из разных уголков нашего государства. В частности, из Житомирской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, а также Одесской области.

Мужчин задержали при попытках незаконно пересечь границу / Фото ГНСУ

В Командовании Сухопутных войск ВСУ рассказали, какая сейчас ситуация с уклонистами. По словам начальника управления персонала Романа Горбача, это количество не является значительным.

Их не так много на общей массе всего населения. Поэтому индивидуально, если брать каждый случай, это, конечно, проблема. Но в общем масштабе большой проблемы в этом нет, потому что у нас в принципе все идет по плану, в пределах погрешности,

– рассказал он.

Что грозит за незаконное пересечение границы

Напомним, что во время действия военного положения в Украине за незаконное пересечение границы ожидает суровое наказание. По меньшей мере уклонисту придется заплатить штраф в размере от 5 до 10 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. В худшем случае его ожидает лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Заметим, что аналогичное наказание может ожидать и тех, кто пытается пересечь границу с поддельными документами. Последнее стало причиной невозможности выезда из Украины студентов, обучающихся на территории другой страны. Ведь этой лазейкой активно пользовались.