Закарпатское вино получило официальное географическое указание: что это значит

Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций зарегистрировал новое географическое указание – "Закарпатье/Закарпатское вино". Это будет способствовать признанию Украины как винодельческой нации.

Ранее Украинская корпорация по виноградарству и винодельческой промышленности "Укрвинпром" официально внесла виноградарские и винодельческие зоны в Реестр США. Таким образом закарпатское вино сможет стать полноправной частью мирового рынка.

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Обозначение "Закарпатское вино"

Сообщается, что регистрация географического указания "Закарпатье/Закарпатское вино" открывает новые возможности для производителей и способствует признанию Украины как винодельческой нации. Это указание будет касаться белых, розовых и красных вин, произведенных на территории юго-западной части Закарпатской области, где Паннонская равнина переходит в склоны Карпат.

Это событие является знаковым не только для Закарпатского региона, но и для всей Украины, подчеркивая уникальность украинской культуры и способствуя ее популяризации на международной арене,

– указал заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

Таким образом закарпатское вино сможет стать в один ряд с такими брендами, как Кава (каталонское игристое вино) и Просекко (производится только в 9 провинциях Италии). Украинский продукт имеет шанс выйти на европейский рынок и представлять государство на международной арене.

Кроме того, ведется работа над регистрацией бренда "Wine of Ukraine", что, как ожидается, будет способствовать укреплению международной репутации украинских вин.

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