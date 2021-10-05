Заключение Саакашвили в Грузии: в сети опубликовали видео задержания политика
5 октября 2021 , 13:57Читати новину українською
Источник:телеграм "Sputnik Грузия"
Третьего президента Грузии Михеила Саакашвили заключили в тюрьму в Грузии 1 октября. В сети опубликовали кадры по задержанию политика.
На кадрах заметно, как Саакашвили спокойно позволяет себя арестовать. Видео опубликовали местные СМИ 5 октября.
К теме Новый посол Грузии дал разъяснения МИД по делу Саакашвили
В сети распространили видео задержания Саакашвили
На кадрах видно, как на третьего президента Грузии надевают наручники,
– сообщило издание.
Также журналисты заметили, что на столе – хинкали, хлеб и водка. Кстати, перед задержанием Саакашвили уже в наручниках пьет что-то из стакана на столе.
Арест украинско-грузинского политика Саакашвили: смотрите видео
Что известно о задержании Михаила Саакашвили
- Утром 1 октября политика Михаила Саакашвили задержали в Грузии. Причина – уголовные дела против Саакашвили по делам об избиении депутата Валерия Гелашвили и убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии".
- В 2018 году его заочно приговорили к 3 годам заключения за превышение полномочий. Другой срок – на 6 лет заключения за причастность к избиению в 2005 году депутата Гелашвили.
- Помиловать политика может президент, однако Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.
- Сам политик заявил, что является "фактически личным узником Путина". Он также 1 октября объявил голодовку и заявил, что прекратит его тогда, когда он и задержанные из-за него люди не будут освобождены". Кстати, вместе с Саакашвили арестовали владельца квартиры, в которой находился политик.