Заключение Саакашвили в Грузии: в сети опубликовали видео задержания политика

Третьего президента Грузии Михеила Саакашвили заключили в тюрьму в Грузии 1 октября. В сети опубликовали кадры по задержанию политика.

На кадрах заметно, как Саакашвили спокойно позволяет себя арестовать. Видео опубликовали местные СМИ 5 октября.

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В сети распространили видео задержания Саакашвили

На кадрах видно, как на третьего президента Грузии надевают наручники,

– сообщило издание.

Также журналисты заметили, что на столе – хинкали, хлеб и водка. Кстати, перед задержанием Саакашвили уже в наручниках пьет что-то из стакана на столе.

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Что известно о задержании Михаила Саакашвили