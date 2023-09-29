Убил мать, а теперь "герой": какую опасность для России создают выжившие на фронте зеки
Почти с самого начала полномасштабного вторжения Россия начала вербовать для войны в Украине заключенных. Условно "легализовал" эту процедуру ликвидированный главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.
Но проблема в том, что эти заключенные, которым удалось выжить, возвращаются домой, да еще и в статусе "героев", отметил 24 Каналу российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. И дальше они никоим образом не несут наказание за тяжкие преступления.
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Россию заполонят заключенные
Чтобы восполнить потери на фронте, России очень нужен человеческий ресурс. Поэтому большое количество потенциальных 200-х было как раз в тюрьмах. Забирая на фронт, оккупанты не выбирали по статьям или тяжести преступлений. Поэтому там оказывались и убийцы, и насильники.
"Путин говорит: человек совершил ошибку. Мужчина убил свою знакомую, расчленил ее, потом пропустил через мясорубку – ошибочно. И этот человек "помиловано", прошел через ЧВК "Вагнера" и отправляется домой, где совершил это преступление. То есть избегает смертной казни (смерти на поле боя – 24 Канал). При чем избегают как правило вот такие упыри. Люди, которых нельзя выпускать в нормальное общество", – отметил оппозиционный журналист.
Игорь Яковенко о заключенных, которые возвращаются в России с войны: смотреть видео
Оппозиционное российское издание "Медуза" за последние полгода собрало 11 историй, в которых рассказывается о заключенных, которые вернулись в Россию с войны. Они, по данным издания, жестоко убивали своих родственников, соседей, детей. Также фиксируется немало изнасилований детей.
"Таких случаев много. Кто-то мать свою убил ради выпивки. И такие лица, которые совершили "ошибку", они возвращаются в места, где их знают и знают, что они сделали. Они возвращаются в статусе "героя". Еще и в школу придет – там устроят урок мужества. Происходящее – ужасно. Понятия добра и зла отсутствуют в современном путинском режиме", – добавил Яковенко.
Ситуация с заключенными в России: последние новости
- Одна из историй, которую приводит издание "Медуза", о 22-летнем заключенном. Его арестовали за ограбление и убийство пенсионера. Он записался добровольцем в батальон "Терек" и уехал в Украину. Вернувшись домой в марте 2023-го, он снова ограбил дачу и убил 71-летнего пенсионера.
- В течение полномасштабной войны заключенные создают угрозу для жителей прифронтовых российских областей. В тыловых местах они начинают злоупотреблять алкоголем и грабить, убивать и насиловать. Местные правоохранители просто закрывают на это глаза, чтобы не дискредитировать "армию".
- Узники, в состоянии алкогольного опьянения, расстреливали и боевиков так называемой "ДНР" и военнослужащих. У офицеров-оккупантов свой метод наказания – отправлять в бой без оружия.