Заключенные захватили колонию в Волгоградской области: есть заложники, убитые и раненые, - соцсети
23 августа 2024, 13:41Читати новину українською
В пятницу, 23 августа, заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области России. Несколько заключенных взяли в заложники сотрудников ФСИН, также стало известно о трех погибших.
Об "инциденте" в Волгоградской области сообщает ряд российских телеграмм-каналов, передает 24 Канал. Российские журналисты сообщают, что начальник колонии, 45-летний Андрей Девятов, по предварительной информации, находится в заложниках.
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Российские заключенные захватили колонию
В российской колонии в Волгоградской области произошел бунт. Как сообщают в ФСИН, захват заложников в колонии произошел во время заседания дисциплинарной комиссии.