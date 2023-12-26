Что ожидает за неявку в военкомат по новому законопроекту: перечень ограничений
25 декабря стало известно, что Кабмин в Верховную Раду направил законопроект об изменениях к мобилизации. Уже стало известно, как предлагают бороться с теми, кто отказывается идти в военкомат.
Согласно имеющейся информации, которая идет в законопроекте №10378, на тех, кто откажется идти в военкомат, ожидают "временные меры". Прежде всего, речь идет о том, что их внесут в реестр должников.
Читайте также Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о мобилизации
Неявка в военкомат: что ожидает
Поскольку таких военнообязанных внесут в реестр должников, то их будут ожидать соответствующие ограничения:
- запрет на выезд за границу;
- запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;
- ограничение в праве управлять транспортным средством и получение водительского удостоверения;
- ограничение прав распоряжаться денежными средствами и другими ценностями;
- отказы в подписании кредитных договоров;
- остановка получения льгот и услуг от государства.
В то же время известно, что эти временные меры аннулируют после уведомления руководителя ТЦК.Это важно! Все, что мы перечислили выше, только предложения. К моменту подписания соответствующего законопроекта его содержимое может измениться.
Что касается мужчин призывного возраста, которые сейчас находятся за пределами Украины, то их тоже ожидают ограничения. Паспорта им будут делать только после того, как они предъявят военно-учетные документы.
Какие еще основные изменения хотят внести в мобилизацию
Согласно пояснительной записке, предлагают:
- смену призывного возраста с 27 до 25 лет;
- усовершенствование процедуры военного учета призывников, военнообязанных и резервистов;
- предоставление возможности военнослужащим, освобожденным из плена, отдохнуть и пройти восстановление путем предоставления им дополнительного отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней;
- исключение срочной военной службы – как вида военной службы. Да, всех военнослужащих срочной военной службы предлагают уволить в запас;
- введение для граждан Украины базовой общевойсковой подготовки до 3 месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях;
- введение базовой военной службы по желанию до 25 лет для тех, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку;
- привлечение к мерам рекрутинга на военную службу центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга.