Что ожидает за неявку в военкомат по новому законопроекту: перечень ограничений

25 декабря стало известно, что Кабмин в Верховную Раду направил законопроект об изменениях к мобилизации. Уже стало известно, как предлагают бороться с теми, кто отказывается идти в военкомат.

Согласно имеющейся информации, которая идет в законопроекте №10378, на тех, кто откажется идти в военкомат, ожидают "временные меры". Прежде всего, речь идет о том, что их внесут в реестр должников.

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Неявка в военкомат: что ожидает

Поскольку таких военнообязанных внесут в реестр должников, то их будут ожидать соответствующие ограничения:

запрет на выезд за границу;

запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

ограничение в праве управлять транспортным средством и получение водительского удостоверения;

ограничение прав распоряжаться денежными средствами и другими ценностями;

отказы в подписании кредитных договоров;

остановка получения льгот и услуг от государства.

В то же время известно, что эти временные меры аннулируют после уведомления руководителя ТЦК.

Все, что мы перечислили выше, только предложения. К моменту подписания соответствующего законопроекта его содержимое может измениться.

Что касается мужчин призывного возраста, которые сейчас находятся за пределами Украины, то их тоже ожидают ограничения. Паспорта им будут делать только после того, как они предъявят военно-учетные документы.

Какие еще основные изменения хотят внести в мобилизацию

Согласно пояснительной записке, предлагают: