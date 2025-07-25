На фоне протестов и возмущения: нардепы начали признавать ошибку в голосовании за закон о НАБУ

Некоторые народные депутаты, которые голосовали за закон №12414, начали признавать ошибку в поддержке этой инициативы. Это произошло на фоне протестов украинцев и возмущения со стороны партнеров нашего государства.

24 Канал собрал, что писали народные депутаты о своем голосовании, а также причины, почему они нажали кнопку "за" скандальную инициативу по НАБУ.

К теме Власти напомнили, что она нанята: политолог очертил уникальность протеста из-за НАБУ и САП

Кто из нардепов признал ошибку в голосовании за закон о НАБУ?

Тамила Ташева

Тамила Ташева написала в своем фейсбуке, что ее голосование "за" закон вызвало "немало гневных и эмоциональных реакций", включая "проклятия" и "отождествление ее голосования со всей фракцией "Голос", или ксенофобскими выпадами обо всем народе".

Да, я проголосовала за этот закон. Это было непростое решение, принятое в условиях сжатых сроков и ограниченной осведомленности. В то же время и это звучало, и признавалось многими – результативность системы последние годы вызвала много вопросов,

– написала нардеп от "Голоса".

Она также признала, что не весь процесс был должным образом согласован, а сам закон в той редакции, которая была вынесена на голосование, вызвал беспокойство не только общества, но и международных партнеров.

Ташева отметила, что поддерживает законопроект №13533, который внес в парламент президент Зеленский, и готова как можно быстрее собраться, провести обсуждение и принять решение в Верховной Раде.

"Все ошибаются – важно признавать это и исправлять. Но ключевая разница Украины от авторитарных режимов и нашего врага в том, что мы слышим и прислушиваемся к людям. Мы видим общество, мы реагируем на его заботу. И я искренне благодарна всем, кто высказался. Это говорит об одном: наше общество неравнодушно. Это ценность. И если общество говорит – значит надо менять", – отметила народный депутат.

Жан Беленюк

Народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк также признал, что ошибся во время голосования за скандальный закон о НАБУ и САП.

Я чувствую личную ответственность и не ищу оправданий. Моя задача сейчас – помочь исправить ситуацию максимально быстро и прозрачно.

Сергей Штепа

Нардеп Сергей Штепа, который также представляет фракцию "Слуга народа", отметил, что проголосовал за закон №12414, потому что "был уверен: если этот вопрос срочно выносится на голосование, то он согласован со всеми нашими партнерами на самом высоком уровне".

Но, как пишет народный депутат, из комментариев Урсулы фон дер Ляйен и Линдси Грэма стало очевидным отсутствие такого согласования, что вызывает беспокойство, учитывая стратегический курс Украины на европейскую интеграцию.

Законопроект рассматривался мной, как попытка оптимизировать распределение нагрузки между правоохранительными органами с целью сосредоточения внимания НАБУ и САП на делах высокой приоритетности. Принятые решения не должны приводить к ослаблению институциональной способности антикоррупционной инфраструктуры. Сохранение независимости НАБУ и САП остается ключевым элементом доверия – как внутреннего, так и международного, особенно в условиях, когда мы зависимы от финансовой и военной поддержки со стороны партнеров,

– пишет Штепа.

Однако он считает, что нужна комплексная реформа антикоррупционных органов, которая предварительно пройдет широкое обсуждение в обществе с участием экспертов и международных партнеров.



"С нетерпением жду новый законопроект, о котором уже сказал президент Украины. Надеюсь, что в законопроекте будет эффективно урегулирован вопрос работы антикоррупционных органов. Так, я считаю голосование за 12414 ошибкой", – резюмировал Сергей Штепа.

Ростислав Тистык

Нардеп от "Слуги народа" Ростислав Тистык коротко написал в фейсбуке, что в политике "бывают ошибочные решения".

Сила демократии в том, что общество имеет голос, а политики должны слышать этот голос! Ожидаю президентский законопроект,

– сказал Тистык.

Василий Мокан

Представитель межфракционного объединения "Умная политика" Василий Мокан отметил, что Верховная Рада "сделала политическую ошибку, проголосовав за изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно антикоррупционной инфраструктуры".

"Лично свое голосование за №12414 считаю первым серьезным просчетом за время каденции. Ошибки следует признавать. Будут сделаны выводы, чтобы такого больше никогда не повторилось", – написал народный депутат.

Мокан также написал, что будет голосовать за "исправление ситуации" и выступает за "скорейшее проведение заседания Верховной Рады для рассмотрения соответствующих законопроектов".

Павел Бакунец

Представитель депутатской группы "Доверие" Павел Бакунец отметил, что украинское общество против закона №12414, поэтому нардепы "должны прислушиваться к мнению граждан".

Признаю, что следует найти лучшую концепцию процессуальных отношений между Генпрокуратурой и САП. Поэтому готов как можно быстрее возвращаться в сессионный зал и работать над улучшением антикоррупционного законодательства,

– написал нардеп.

Он также призвал руководство Верховной Рады созвать сессию как можно быстрее и продолжить работу.