Скандальный закон о градостроительстве: уже 24 местных совета просят Зеленского ветировать

Более 20 местных советов из разных городов Украины обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ветировать закон №5655 о градостроительстве.

Документ предусматривает ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАБИ), которая ранее выполняла функции государственного градостроительного надзора и согласовывала ввод объектов в эксплуатацию. В АГУ подчеркивают, что закон №5655 полностью нивелирует контроль городов за строительством.

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Местные советы обратились к президенту с просьбой ветировать закон

Обращение по ветированию закона приняли уже более двух десятков местных советов, в частности:

Стрыйский городской совет (Львовская область);

Великодальницкий сельский совет (Одесская область);

Кролевецкий городской совет (Сумской области);

Гайворонский городской совет (Кировоградской области);

Городнянский городской совет (Черниговской области);

Ивано-Франковский городской совет;

Путивльский городской совет (Сумской области);

Кагарлыкский городской совет (Киевская область);

Каменец-Подольский городской совет (Хмельницкая область);

Лубенский районный совет (Полтавская область);

Луцкий городской совет;

Львовский городской совет;

Медвинский сельский совет (Киевская область);

Мирогощанский сельский совет (Ровенской области);

Червоноградский городской совет (Львовская область);

Белопольский городской совет (Сумской области);

Винницкий городской совет;

Ворожбянский городской совет (Сумской области);

Райгородокский сельский совет (Житомирская область);

Кременчугский городской совет (Полтавская область);

Черниговский районный совет;

Черниговский городской совет;

Черновицкий городской совет;

Славутский городской совет (Хмельницкая область).

Почему критикуют закон

Предварительно мэр Львова Андрей Садовый раскритиковал закон за пробелы. Поскольку он не содержит предохранителя от тотального уничтожения архитектурных памятников. По его словам, принимать подобные законы во время войны это настоящая трагедия.

Он абсолютно игнорирует действующий Закон об охране культурного наследия, более того — противоречит ему. Для его авторов местной власти не существует,

– отметил чиновник.

Что конкретно неверно с законом:

новый закон запрещает городам при выдаче исходных данных на строительство получать не то, что градостроительный расчет, а какие-либо графические материалы. То есть, фактически, решения будут приниматься вслепую: ни мэрам, ни общинам не дают даже права знать, как будет выглядеть будущая застройка.

документ минимизирует влияние общин на градостроительство. В то же время формируется странный симбиоз, когда часть функций передается частным застройщикам, остальные максимально централизуются.

Рада приняла закон без голосования и с минимальным количеством голосов

14 декабря Рада минимальным количеством голосов – 228 из необходимых 226, – приняла в целом проект закона авторства главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк. Прогнозируемо голосование состоялось без обсуждения.

Предварительно после принятия законопроекта №5655 во втором чтении на сайте Президента появилась петиция с требованием наложить вето по этому проекту. И менее чем в сутки петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов. В общей сложности ее подписали 42 090 человек.

Впрочем, с 19 декабря законопроект находится на подписи у Президента.

Как продвинули законопроект в Раду

Монобольшинству удалось протащить скандальный законопроект благодаря депутатам, избранным от ныне запрещенной пророссийской "Оппозиционной платформы – При жизни", в частности, Нестору Шуфричу и Александру Качному.

Также напомним, что в АГУ объясняли, что законопроект №5655 ведет к монополизации строительного рынка.

Отмечали, что это реформа, за которой будет происходить восстановление страны, но граждане не будут оказывать на этот процесс должного влияния.