Это станет большим прорывом: какое решение Трампа может существенно помочь Украине

Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом в США. Вероятно, в это время состоится голосование по законопроекту Линдси Грэма, предусматривающему жесткие санкции в отношении России.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил 24 Каналу, что Украине не стоит ожидать кардинальных изменений в вопросах санкций или помощи. Хотя законопроект предусматривает 100-процентные пошлины для стран, торгующих с Россией.

Что изменится после принятия закона

С экономической точки зрения вряд ли стоит ожидать кардинальных изменений. Стоит лишь помнить, что законопроект после его голосования не будет обязательным для американского президента. Он не обяжет его ввести те пошлины, которые в нем предусмотрены.

Если мы внимательно посмотрим на события, которые сегодня разворачиваются вокруг этого законопроекта, то поймем, что все полномочия, прописанные в нем, у Трампа и так есть,

– подчеркнул экономист.

Трамп уже вводил незначительные санкционные ограничения против Индии. Была попытка сделать то же самое в отношении Китая, но Пекин ответил аналогичными мерами в отношении рынка редкоземельных металлов. И американцы отказались от этой идеи.

Этот законопроект предоставляет американскому президенту полномочия вводить санкции против стран, покупающих российскую нефть. Но у Трампа и так этих полномочий хватает. Он активно ими пользовался, когда хотел,

– добавил Олег Пендзин.

Недавно США ввели против Канады пошлины на ряд товаров, не имея для этого никаких законодательных полномочий. Поэтому, скорее всего, мы имеем дело с предвыборным ходом, который ничего серьезного Украине не даст.

"Гораздо важнее, чтобы американцы хотя бы формально предусмотрели в одном из направлений своего бюджета дополнительные средства для Украины. То есть чтобы преодолели отказ Трампа предоставлять какую-либо финансовую помощь. Если бы хоть что-то удалось сделать в этом направлении, это был бы очень большой прорыв", – подытожил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

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