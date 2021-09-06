Закон необходим, – Монастырский объяснил свое отношение к легализации огнестрельного оружия
Источник:"Интерфакс-Украина"
Глава МВД рассказал, что закон об обороте оружия необходим. Ведь это один из базовых нормативных актов, который должен урегулировать процесс выдачи, регистрации, обращения оружия в стране.
Монастырский заверил, что он является одним из соавторов закона. Об этом он сказал в интервью.
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Закон необходим, – Денис Монастырский
Я являюсь одним из соавторов закона об оружии и сторонником того, что такой закон необходим,
– рассказал глава ведомства.
Он также заверил, что он не сторонник легализации гладкоствольного огнестрельного оружия в стране – собственно говоря, раздачи пистолетов.
Однако он полагает, что этой осенью "сможем выйти на повторное голосование в Верховной Раде, и МВД однозначно будет поддерживать принятие указанного закона".
Денис Монастырский пояснил, что говорится "о наведении порядка в этой сфере":
- создание реестра законного оружия;
- внедрение нормального сервисного порядка покупки оружия;
- продление разрешения на охотничье оружие.
Денис Монастырский считает, что в случае незаконного оружия помогут только профилактика и так называемые месячники добровольной сдачи оружия.
Те, кто держат у себя привезенное из АТО оружие, не могут его отдать, опасаясь, что это чревато ответственностью им и их семье,
– заверил Монастырский.
На 7 год войны – пиковые проявления посттравматического синдрома
Денис Монастырский рассказал, что посттравматический синдром у людей, вернувшихся из зоны боевых действий – это еще одна проблема.
У нас продолжается седьмой год войны, и как показывает практика международных конфликтов, именно на седьмой год начинаются серьезные, пиковые проявления этого синдрома,
– заверил глава ведомства.
К этому он добавил, что:
- должен констатировать отсутствие системной работы с ветеранами;
- у МВД есть несколько инициатив в этом плане – "если не наладим такую работу, вопрос незаконного оборота оружия и ужасных ситуаций, которые возникают, останется острым".
Последние новости о законе об обороте оружия в Украине
- В марте Верховная Рада не набрала голосов, чтобы принять в первом чтении законопроект №4335 об обращении оружия. Ранее это рекомендовал парламенту комитет по правоохранительной деятельности.
- Кстати, законопроект №4335 отличался от альтернативного №4335-1 наименованием держателя реестра оружия. Во втором документе – это Минюст, а не МВД.
- Дмитрий Разумков еще перед голосованием называл вопрос закона в Раде "дискуссионным".