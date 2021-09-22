Закон ни о чем, – Рахманин раскритиковал инициативу в отношении олигархов

Законопроект о деолигархизации является обычным законодательным спамом. Чтобы бороться с олигархами, не надо создавать специальные законы или реестры.

Предложенный законопроект не накладывает никаких ограничений на олигархов. Такое мнение в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал депутат от партии "Голос" Сергей Рахманин.

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Рахманин рассказал о деолигархизации

По его словам, олигархи существуют во многих странах мира. С ними можно бороться с помощью, в частности, антимонопольного законодательства.

Этот закон ни о чем. Я категорический противник законодательного спама. А этот законопроект, который имеет все шансы стать законом, является классическим законодательным спамом,

– резюмировал политик.

По мнению Рахманина, в Украине уже существует достаточно институтов, которые могут бороться с олигархами, значит создавать отдельный реестр – необязательно. Этим органам и так известен список олигархов.

Деолигархизация в Украине: главное