В Минобороны разработали альтернативу закону о демобилизации, –Вениславский

В конце марта в Министерстве обороны рассказали, что работают над законопроектом о демобилизации. Впрочем, точных сроков нет.

В ближайшее время законопроекта о демобилизации не будет. В эфире "Радио Свобода" журналистка поинтересовалась у нардепа и члена Комитета Рады по нацбезопасности Федора Вениславского, как тогда власть планирует бороться с СОЧ, передает 24 Канал.

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Что сказал нардеп

По словам Вениславского, в Минобороны разработали механизм ротации на фронте. Он предусматривает несколько месяцев отдыха после 90 дней непрерывной службы и участия в боевых действиях. Это своеобразная альтернатива увольнению или установлению четких сроков службы. Нардеп уточнил, что нововведение будет иметь вид не закона, а подзаконных нормативно-правовых актов и директивы Главкома.

"Господин Умеров говорит, что эти рекомендации уже разработаны, будем ожидать", – сказал чиновник в ответ на вопрос, когда может заработать новый механизм ротаций.

К слову, в начале 2025 года в Минобороны говорили, что уже разработали законопроект о демобилизации, но нужны три месяца для разработки механизмов замены демобилизованных. Отмечалось, что продолжаются дискуссии по привлечению подразделений из тыла к боевым действиям и совершенствованию рекрутинговых механизмов.