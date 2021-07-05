Закон о языке, люстрация и Избирательный кодекс: что будет рассматривать КСУ в ближайшее время

В Конституционном Суде в неделю с 5 по 9 июля рассмотрят несколько важных вопросов. В частности, на повестке дня закон о языке.

Об этом сообщила постоянная представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря. В суде продолжат рассмотрение некоторых дел, которые идут еще с 2018 года.

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В частности говорится о делах по конституционным жалобам граждан относительно конституционности отдельных положений Кодекса Украины об административных правонарушениях, Закона Украины "О Национальной полиции" и Жилищного кодекса.

Что рассмотрят в Конституционном Суде

В Конституционном Суде в рабочую неделю, которая началась 5 июля, продолжат рассмотрение конституционности закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Также судьи должны рассмотреть конституционное представление 142 депутатов об официальном толковании слов "достойные условия жизни". Этот вопрос должны были рассмотреть еще феврале, однако заседание не состоялось. Еще одним делом на повестке дня станет закон об анбандлинге.

Пенсии госслужащим и люстрация

. Закон об анбандлинге – это документ, который предусматривает отделение деятельности по транспортировке природного газа, электрической энергии и обеспечение деятельности оператора газотранспортной системы, оператора системы передачи.

Судьи обсудят также конституционное представление Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, в котором обжаловано конституционность положений нескольких законов о пенсионном обеспечении государственных служащих. Это дело должны были рассмотреть еще 10 июня, но 6 судей КСУ заблокировали работу.

Закон о люстрации также вошел в повестку дня КСУ. Рассмотрение этого дела в последний раз провели в апреле 2021 года. Одним из важных вопросов будет также обсуждение ряда положений Избирательного кодекса Украины относительно пропорциональной избирательной системы народных депутатов.

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Рассмотрят дела 2018 и 2019 годов

Члены КСУ обсудят также дела, находящиеся на рассмотрении суда с мая 2018 и 2019 года. Говорится о рассмотрении отдельных положений статьи 42 Закона Украины "О высшем образовании", некоторых положений статьи 6 Закона Украины "Об оплате труда" и статьи 96 Кодекса законов о труде Украины.