Про це повідомила постійна представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря. У суді продовжать розгляд деяких справ, які розпочались ще з 2018 року.

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Зокрема мовиться про справи за конституційними скаргами громадян щодо конституційності окремих положень Кодексу України про адміністративні правопорушення, закону України "Про Національну поліцію" та Житлового кодексу.

Що розглянуть у Конституційному Суді

У Конституційному Суді у робочий тиждень, що починався 5 липня, продовжать розгляд конституційності закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Також судді мають розглянути конституційне подання 142 депутатів щодо офіційного тлумачення слів "гідні умови життя". Це питання мали розглянути ще лютому, однак засідання не відбулось. Ще однією справою на порядку денному стане закон про анбандлінг.

Довідка. Закон про анбандлінг – це документ, який передбачає відокремлення діяльності з транспортування природного газу, електричної енергії та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи, оператора системи передачі.

Пенсії держслужбовцям та люстрація

Судді обговорять також конституційне подання Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, в якому оскаржено конституційність положень декількох законів щодо пенсійного забезпечення державних службовців. Цю справу мали розглянути ще 10 червня, але 6 суддів КСУ заблокували роботу.

Закон про люстрацію також увійшов у порядок денний КСУ. Розгляд цієї справи востаннє провели у квітні 2021 року. Одним із важливих питань буде також обговорення низки положень Виборчого кодексу України щодо пропорційної виборчої системи народних депутатів.

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Розглянуть справи 2018 та 2019 років

Члени КСУ обговорять також справи, які перебувають на розгляду суду з травня 2018 та 2019 року. Мовиться про розгляд окремих положень статті 42 Закону України "Про вищу освіту", деяких положень статті 6 Закону України "Про оплату праці" та статті 96 Кодексу законів про працю України.