Закон о ликвидации всех пророссийских партий уже на последнем этапе, – Юрчишин

Законопроект о запрещении пророссийских партий уже находится на финальном этапе. Его вскоре вынесут в повестку дня.

Об этом в эфире 24 канала сказал народный депутат Ярослав Юрчишин.

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По его словам, говорится не о приостановлении, а именно о полном искоренении этих партий.

Закон о ликвидации всех пророссийских партий находится уже на последней стадии,

– заверил он.

Также он добавил, что работают над тем, чтобы следствие по коллаборантам было более эффективным. Это все на повестке дня, отметил Юрчишин.

Юрчишин о законе о ликвидации всех пророссийских партий: смотрите видео

Президент Украины Владимир Зеленский 19 марта ввел решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении деятельности ряда политических партий. В список попали "Оппозиционная платформа – При жизни", "Оппозиционный блок", "Партия Шария" и другие.